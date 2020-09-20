Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüsle mücadele çağrısı yaptı.

Bakan Koca, tedbir çağrısını yineleyerek, şunları söyledi:

"Kötümserlik bugüne kadar tedbir yerine geçmemiştir. Kötümserlik yayarak, virüsün gücünü ölçüsüzce büyütenlere maske, mesafe ve temizlik önerin."