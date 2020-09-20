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Bakan Koca: Kötümserlik bugüne kadar tedbir yerine geçmemiştir
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadelede kötümserlik yayanlarla ilgili, "Kötümserlik yayarak virüsün gücünü ölçüsüzce büyütenlere maske, mesafe ve temizlik önerin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüsle mücadele çağrısı yaptı.
Bakan Koca, tedbir çağrısını yineleyerek, şunları söyledi:
"Kötümserlik bugüne kadar tedbir yerine geçmemiştir. Kötümserlik yayarak, virüsün gücünü ölçüsüzce büyütenlere maske, mesafe ve temizlik önerin."
Etiketler: Fahrettin Koca koronavirüs covid-19 temizlik maske mesafe tmmSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 17:04
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