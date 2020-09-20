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Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: terör operasyonu son dakika milli savunma bakanlığıSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 13:45
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