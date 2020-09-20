Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.