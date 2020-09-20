FETÖ'nün yönlendirmesiyle Kuleli Askeri Lisesi'ne giren, örgütten ayrılmak istediğinde ölümle tehdit edilen ve yakalandıktan sonra itirafçı olan FETÖ'cünün ifadelerine TRT Haber ulaştı.

14 Eylül'de İstanbul merkezli 21 ilde terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 41 şüpheli yakalandı, 20'si itirafçı oldu.

O itirafçılar arasında eski Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi de vardı. İtirafçı önce örgüt yöneticisiyle nasıl iletişim kurulduğunu anlattı.

"Buluşma yeri ve saati ankesörlü telefonlar aracılığıyla bildiriliyordu"

Okula başladığı ilk yıldan itibaren askeriyeden sorumlu örgüt yöneticisiyle hafta sonları kimsenin olmadığı gözlerden uzak bir yerde buluşmaya başladıklarını ifade eden itirafçı, "Buluşma yeri ve saati örgüt yöneticisi tarafından öğrencilere ankesörlü telefonlar aracılığıyla bildiriliyordu. Bu buluşmalarda örgütün dikkat ettiği husus gizlilikti." dedi.

Örgüt üyeleri ile yöneticilerinin buluşmasında iz bırakmamak, dikkat çekmemek için her şey yapılıyordu.

"Psikolojik baskılara maruz kaldım, ölümle tehdit edildim"

Öğrencilerin ankesörlü hattan örgüt yöneticisinin verdiği talimatla buluşma yerine belediye otobüsüyle gittiğini anlatan itirafçı, şöyle devam etti:

"Öğrenci otobüsten indiğinde onu durakta bekleyen örgüt yöneticisiyle göz göze gelirdi. Ardından onu takip etmeye başlayarak buluşma yerine gidiyordu. Çoğunlukla örgüte ait eve ilk olarak örgüt yöneticisi girer biraz zaman geçtikten sonra öğrenci girerdi."

FETÖ'nün hücre evinde yaşananlarla ilgili de konuşan itirafçı, "Genellikle örgüt yöneticisi askeri lise öğrencisiyle görüşmelerini birebir gerçekleştiriyordu. Bu evde örgüt elebaşının videosu izletilir ve kitapları okutularak örgüt propagandası yapılırdı. Yaşadıklarımdan sonra örgütten ayrılmak istedim. Psikolojik baskılara maruz kaldım, ölümle tehdit edildim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyeti, itirafçıların ifadeleri doğrultusunda terör örgütüne yeni darbeler indirmeye hazırlanıyor.

Haber: Büşra Çelik