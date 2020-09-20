Genel Başkan Meral Akşener'in kurultayın yapıldığı Altınpark'taki alana gelmesi ve delegeleri selamlamasının ardından Divan Başkanlığı oluşturuldu.

Kurultay, Divan Başkanlığı'na seçilen Kalkınma Politikaları Başkan İsmail Tatlıoğlu ve Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın konuşmasının ardından çalışmalarına başladı.

Daha sonra gündem gereği saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Fatiha Suresi okundu.

Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye’yi ayağa kaldıracağız

Sistem eleştirisi yapan Akşener, İyi Parti'nin hedefinin güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu söyledi. Akşener, "Bugün, buradan ilan ediyorum ki; İyi Parti iktidarında ilk iş olarak, ülkemizi uçurumun kıyısına sürükleyen, milletimizi yokluğa mahkum eden, bu düzeni değiştireceğiz. Kimse merak etmesin, eskiye dönmeyeceğiz." diye konuştu.

Yol haritalarının da hazır olduğunu vurgulayan Akşener, "Millet bizi çağırıyorsa, oturmak olmaz. Şu andan tezi yok, hep ayakta olacağız. Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacaksınız, çalınmadık kapı, sıkılmadık el, dinlemedik dert bırakmayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Genel başkanlık için Akşener'in tek aday olduğu İyi Parti'nin ikinci olağan büyük kurultayında virüs tedbirlerine dikkat edildi. Açık alanda düzenlenen kurultaya sadece delegeler ve partililer davet edildi. Diğer siyasi partiler ve izleyiciler ise kongrede yer almadı.

Kurultayda bin 379 delege, genel başkan ve 50 kişilik genel idare kurulu üyelerini seçmek için sandığa gitti.

Akşener, oy kullanan delegenin tamamının oyunu aldı

Altınpark'ta yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 13.30'da tamamlandı.

Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.

Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

İyi Parti'nin toplam kayıtlı 1379 delegesi bulunuyor.