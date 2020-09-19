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Sağlık Bakanı Koca'dan 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İspanyol Gribi salgınında, koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik" dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İspanyol Gribi salgınında, koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım."
İSPANYOL GRİBİ SALGININDA, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı alınacak tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Bunlar iyi bilinmiyordu, yaygın uygulanmadı. Virüs 500 Milyon insana bulaştı. 50 ila 100 Milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım. pic.twitter.com/9aii4Sqwda— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 19, 2020
Etiketler: Fahrettin Koca koronavirüs ispanyol gribiSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:41
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