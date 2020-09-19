Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunları diyalog yoluyla bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.
Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz."
Etiketler: recep tayyip erdoğan doğu akdenizSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:46
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