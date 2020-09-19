Okullar yüz yüze eğitim için hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, COVID-19 tedbirleri kapsamında, MEB ve Sağlık Bakanlığı arasındaki entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının da hazır olduğunu açıkladı.

Bakan Selçuk, "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı" açıklamasını yaptı.

Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldığını söyleyen Selçuk, öğrencilere ücretsiz maske temin edileceğini de belirtti.