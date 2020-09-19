Haber Giriş: Kaynak: AA
Ümraniye'de bir evde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Topağacı Caddesi'nde bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Yangına müdahale etmek isterken elinden hafif yaralanan ev sahibinin tedavisi olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: ümraniye yangın itfaiye ekipleri İstanbul ÜmraniyeSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 16:49
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