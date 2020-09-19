Topağacı Caddesi'nde bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yangına müdahale etmek isterken elinden hafif yaralanan ev sahibinin tedavisi olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.