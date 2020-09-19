Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 3 Eylül'de Twitter hesabından eşi Semiha Yıldırım ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Yıldırım, bugün yaptığı paylaşımda, PCR testinin negatif çıktığını, karantina sürecinde kendini arayan ve mesaj gönderen herkese teşekkür ettiğini anlattı. Binali Yıldırım, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tedavisi devam eden herkese Rabbim acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim, aman tedbiri elden bırakmayın."