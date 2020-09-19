Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Operasyonlara yönelik son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı.
Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MSB'den yapılan paylaşımda, "Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.
Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/hSMUpIy8lh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2020
Etiketler: Terörle Mücadele son dakika msb barış pınarıSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 17:10
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