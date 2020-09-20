Muğla'da, Dalaman-Fethiye kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.