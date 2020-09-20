Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait denizaltılarımız tarafından 19 Eylül 2020 tarihinde İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarı ile icra edildi" bilgisi paylaşıldı.

Deniz Kuvvetlerimize ait Denizaltılarımız tarafından, 19 Eylül 2020 tarihinde İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarı ile icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qdUpbZBxzA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2020