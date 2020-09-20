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MSB: Fiili eğitim torpidosu atışları başarıyla gerçekleştirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıların, İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışlarını başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait denizaltılarımız tarafından 19 Eylül 2020 tarihinde İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarı ile icra edildi" bilgisi paylaşıldı.
Deniz Kuvvetlerimize ait Denizaltılarımız tarafından, 19 Eylül 2020 tarihinde İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarı ile icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qdUpbZBxzA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2020
Etiketler: milli savunma bakanlığı deniz kuvvetleri komutanlığı denizaltı fiili eğitim torpidosu atışlarıSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 19:35
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