Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
AB ile kritik zirve yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek.
Videokonferans ile gerçekleştirilecek görüşmede Türkiye-AB ilişkileri gündeme gelecek. Görüşmede ayrıca, Doğu Akdeniz'deki gerilim de masaya yatırılacak.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:23
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