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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Etiketler: son dakika Yunan basını cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:14
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