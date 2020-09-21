Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi.

"Bu ahlaksız ve utanmaz hareketi kabul edilemez buluyorum"

Gül, mektubunda, Yunanistan'da faaliyet gösteren sözde bir gazetenin Erdoğan'ı alçakça hedef alan çirkin manşetini Türk kamuoyuyla birlikte üzülerek müşahede ettiğini belirtti.

"Basın özgürlüğü kisvesi altında sunulan, ancak esasında basın özgürlüğünün amaçladıklarından uzak ve uluslararası hukukun gerektirdiği barışçıl niyetlerle de hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum" ifadesini kullanan Gül, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca bu eylem karşısında gereken adımların acilen atılacağına olan inancımı ifade etmek isterim."

Bakan Gül, mektubunda "Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bu çarpık zihniyete karşı hukuktan taviz vermeden iş birliğinin her daim artarak sürmesi" dileğinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede Erdoğan'ın neden hedef seçildiği şu sözlerle anlatıldı:

"Bu ifadeler dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biri. Bu aşağılık eylemin hedefi, sadece Cumhurbaşkanımızın şahsı değildir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde kararlı bir şekilde savunduğu milletimizin yüksek menfaatleridir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin yetkilileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşet ve haber içeriği nedeniyle gazetenin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.