Haber Giriş: Kaynak: AA
Çelik Kartallar 10 dakika içinde gökyüzüyle buluşuyor
Hava Kuvvetlerinin 'Çelik Kartalları' ani hava harekatı gerektiğinde 10 dakika içinde havalanarak tehdidi bertaraf edebilecek bir kabiliyete sahip.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada, "Profesyonellik ve hız onların işi. Onlar, gökyüzündeki Çelik Kartallarımız…" başlığıyla bir video yayınladı.
Paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr pilotları; havadan bir tehdit oluştuğunda ve ani hava harekâtı gerektiğinde 10 dakika içinde havalanarak tehdidi bertaraf edebilecek bir kabiliyete sahipler." ifadeleri kullanıldı.
Videoda, ani hava harekatı gerektiğinde pilotların yaptığı hazırlıklardan kesitlere yer verildi.
Etiketler: çelik kartallar Hava kuvvetleri pilot savaş uçağıSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 13:35
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