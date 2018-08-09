Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Ramil Guliyev'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramil Guliyev'in kazandığı tarihi başarıdan duyduğu gururu ve memnuniyeti dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, dünya şampiyonluğu da bulunan milli atlete 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinde başarılar dilediği belirtildi.

Bakan Kasapoğlu, Ramil Guliyev'in yanı sıra şampiyonada erkekler 400 metre engellide gümüş madalya kazanan Yasmani Copello Escobar ile erkekler 100 metrede bronz madalya elde eden Jak Ali Harvey'i de kutladı.

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede 19.76'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olan milli atletimiz Ramil Guliyev’i yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/c6IJ4Bffgj — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 9 Ağustos 2018

Bakan Kasapoğlu, milli sporcular için yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atletlerimizin kazandıkları başarılar göğsümüzü kabartıyor. 200 metre finalinde Avrupa'da tüm zamanların en iyi ikinci derecesine imza atarak altın madalya kazanan Ramil Guliyev bizlere büyük bir sevinç yaşattı. 400 metre engellide Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya alan Yasmani Copello Escobar ve 100 metrede bronz madalyanın sahibi olan Jak Ali Harvey ile gurur dolu anlar yaşadığımız şampiyonada diğer sporcu kardeşlerime de başarılar diliyorum. Bu değerli derecelerin elde edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, Tokyo 2020 sürecinde sporcularımızın başarılarını sık sık tekrarlamalarını temenni ediyorum."

Kaynak: AA