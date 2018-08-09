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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli atlet Guliyev'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan milli atlet Guliyeve tebrik

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli sporcu Ramil Guliyev'i telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, altın madalya ile tüm Türkiye'yi gururlandıran Guliyev'i kutladı ve başarılarının devamını diledi. 

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gün akşam seansında erkekler 200 metre finali koşuldu.

Milli atlet Ramil Guliyev, 19,76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya elde etti. 2017 Londra Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Guliyev, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna rekor kırarak ulaştı.

Büyük Britanyalı Nethaneel Mitchell-Blake 20,04'lük süresiyle gümüş, aynı dereceyle İsviçreli Alex Wilson da bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Ramil Guliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası
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