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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Guliyev'e tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i tebrik etti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Guliyeve tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonada erkekler 200 metrede altın madalya kazanan milli atlet Ramil Guliyev'i sosyal medaya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

 


 

Çavuşoğlu, paylaşımında "Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan milli atletimiz Ramil Guliyev'i yürekten kutluyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası, Ramil Guliyev
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