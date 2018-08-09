Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Guliyev'e tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonada erkekler 200 metrede altın madalya kazanan milli atlet Ramil Guliyev'i sosyal medaya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan milli atletimiz Ramil Guliyev’i yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/zlhPtROjVB— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 9 Ağustos 2018
Çavuşoğlu, paylaşımında "Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan milli atletimiz Ramil Guliyev'i yürekten kutluyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA