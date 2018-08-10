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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Guliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli atlet Ramil Guliyev'i kutladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Guliyevi kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre finalini 19.76 saniyede koşup, şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan milli atletimiz Ramil Guliyev’i gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.


 

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Atletizm Şampiyonası, Ramil Guliyev
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