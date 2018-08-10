Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Guliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i tebrik etti.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre finalini 19.76 saniyede koşup, şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan milli atletimiz Ramil Guliyev’i gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
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Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre finalini 19.76 saniyede koşup, şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan milli atletimiz Ramil Guliyev’i gönülden kutluyorum. pic.twitter.com/pnggimOuuF— Fuat Oktay (@fuatoktay06) 9 Ağustos 2018
Kaynak: AA