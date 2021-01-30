Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir"

#KabeKutsalımızdır; inanç ve ibadetimizin, birlik-beraberlik ve dayanışmamızın sembolüdür.



Bunlardan nasibini almamış hadsizlerin, âlemin kalbi Kabe'ye el ve dil uzatması alçalabilecekleri seviyede sınır tanımayacaklarının göstergesidir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) January 30, 2021

Fuat Oktay'ın açıklaması şu şekilde:

"Kabe kutsalımızdır, inanç ve ibadetimizin, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın sembolüdür. Bunlardan nasibini almamış hadsizlerin, alemin kalbi Kabe'ye el ve dil uzatması alçalabilecekleri seviyede sınır tanımayacaklarının göstergesidir. Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir. Milletimizin oynanan oyunu görerek, bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına kalın bir set çekeceğine inancım tamdır"

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.