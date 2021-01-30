Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca, aşı olan Selim dedenin görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" dedi.
Bakan Koca, Twitter’dan "Devletimiz var olsun" notuyla yayınladığı paylaşımında, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" ifadesini kullandı.
Devletimiz var olsun. pic.twitter.com/7s6tQFI0kl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 30, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Aşısı
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