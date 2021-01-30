Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hassas burun ‘Aşil’ zehir tacirlerine geçit vermeyecek
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, hassas burunlular arasında yerini almaya hazırlanan ‘Aşil’in eğitim videosunu paylaştı.
EGM’nin “Aşil eğitimde” notuyla yayınladığı paylaşımında, “Zehir tacirlerinin korkulu rüyası narkotik köpeklerimiz arasında yerini almaya hazırlanıyor” ifadesi kullanıldı.
Aşil eğitimde...— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 30, 2021
Zehir tacirlerinin korkulu rüyası narkotik köpeklerimiz arasında yerini almaya hazırlanıyor.@NarkotiksmDB pic.twitter.com/amks7oZyn5
Etiketler: Narkotik
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