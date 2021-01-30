Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakanı Gül: Hadsizlerin Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Kabe saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” dedi.
Bakan Gül, Twitter’dan yağptığı paylaşımda, “Cenab-ı Hakk'ın emridir; 'evimi her türlü kirden temiz tut.' Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” ifadelerini kullandı.
Cenab-ı Hakk'ın emridir; 'evimi her türlü kirden temiz tut.'— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 30, 2021
Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz.
Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.
Etiketler: Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı
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