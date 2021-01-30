Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Kabe fotoğrafının yere serilmesine kınama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum" dedi.
Şentop, Twitter'dan, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine yönelik tepkisini dile getirdi.
Şentop,paylaşımında, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe’ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu tür menfur eylemlerin üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürmesine izin verilmemelidir. Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.
Boğaziçi Üniversitesi’nde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe’ye yapılan saygısızlığı kınıyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 30, 2021
Bu tür menfur eylemlerin üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürmesine izin verilmemelidir.
Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır.
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