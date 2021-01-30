Kendilerinden olmayanları elediler, çürüklere ise sağlam raporu verdiler. FETÖ’nün askeri sağlık yapılanmasındaki kirli oyunları itirafçı ifadelerinde bir kez daha ortaya çıktı. Darbeci eski Orgeneral Akın Öztürk’e aktif görevdeyken, FETÖ’cü doktorlar tarafından uçuşa elverişlidir raporu verildiği belirlendi. İşte o itirafçı beyanlarına TRT Haber ulaştı.

Akın Öztürk bir gözü yüzde 20 görmesine rağmen 'elverişli' raporu aldı

FETÖ mensubu itirafçı doktor yaklaşık 20 yıldır örgüt içerisindeydi. 2020'nin sonunda yapılan operasyon ile yakalandı. İfadelerinden 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli planlayıcılarından Akın Öztürk’ün aktif görevdeyken nasıl sağlık raporu aldığı ortaya çıktı.

İtirafçı doktor ifadesinden;

"2014 yılında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk yıllık uçuş muayenesi için geldi. Muayeneyi takip ettiğimde Akın Öztürk’ün bir gözünün yüzde 40 gördüğünü öğrendim. Bunun üzerine Akın Öztürk "Çocuklar bir gözümün az gördüğünü biliyorum ancak benim uçmam gerek ve bu uçuşların çoğunu 2 kişi yapıyoruz." dedi. Ertesi sene görme keskinliği yüzde 20’ye düşmüştü. Ancak yine de uçuş için sağlam raporu verildi."

"Listeler FETÖ'cü doktorlardaydı"

Askeri öğrenci alımlarında da yine FETÖ’nün listeleri vardı. Sağlık komisyonlarından geçecek FETÖ üyelerinin isimleri kodlanarak içeri sızdırılmış FETÖ’cü askeri doktorlara verildi.

İtirafçı doktor ifadesinden;

"Ön mülakattan elenen örgüt mensubu öğrencilerin kodlama şeklinde isimleri veriliyor, sağlık mülakatlarından geçmeleri isteniyordu. Bu kodlamada sağlık raporunun üst kısmında harf ve rakamlardan oluşan kombinasyonlar bulunuyordu. Bu kombinasyonlar özel bir yöntemle çözülerek örgüt mensubu olan öğrenciler tespit ediliyordu."

FETÖ şifreli bellek kullandı

İtirafçı doktorun beyanlarına göre, FETÖ'cüler örgütsel dokümanlara ulaşmak için de şifrelenmiş özel flaş bellekler kullanıyordu.

İtirafçı doktor ifadesinden;

"Bana bir flaş bellek ile uzun ve karışık bir şifre verildi. Bilgisayarı açarken takıyordum, sonra üst üste 4-5 farklı ekranda daha şifreler giriyordum. Ardından örgütsel dokümanların bulunduğu menüye giriyordum. 15 Temmuz sonrası bu belleği kırarak yok ettim."

Alınan beyanlar doğrultusunda FETÖ'ye yönelik soruşturmalar sürüyor. Karanlık örgütün tüm kirli planları ortaya çıkıyor.

Haber: Yiğitcan Karatepe