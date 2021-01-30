Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde sürüyor. Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgelerde teröristlerin sızma girişimi bir kez daha önlendi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/pCShTUEBXd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2021
Etiketler: Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG
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