Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Embalo ve Sall ile görüştü
[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo (solda) ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall (sağda) ile görüştü. Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile öğle yemeğindeki görüşmesi saat 14.00'te başladı.
Görüşme basına kapalı yapılıyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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