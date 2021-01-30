Artvin Yusufeli Barajı'nda artık sona yaklaşılıyor. Baraj gövdesinin yüzde 96'sı tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, baraj inşaatında incelemelerde bulundu.

"Sadece enerji değil sulamaya da fayda sağlayacak"

Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "550 MW güç üretecek üniteleri ile de ülkemize büyük bir faydası olacak bir baraj. Sadece enerji değil, ileride sulamalara da büyük bir fayda yaratacak bir barajımız. Bu sene tamamlanmadan bitmesini mutlaka hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AA]

69 kilometre yol yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "69 kilometrelik bir yol inşa ediyoruz Yusufeli'nde. Bu 69 kilometrenin 56 kilometresi tünel olarak inşa ediliyor. Tünel imalatları da yaklaşık bitmek üzere. 21 adet de köprü imalatımız var" dedi.

3 bakan, su altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanını da inceledi. Alanda, hak sahipleri için 3 bin 200 konut yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Şu ana kadar 900 konutu tamamladık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu ana kadar 900 konutu tamamladık, hak sahiplerine teslim edecek aşamaya geldik. İnşallah dokuzuncu aya kadar da bütün konutları etaplar halinde bitirip vatandaşlarımızı Haziran ayı itibarıyla da yeni yerleşim yerine taşıyacak çalışmaları gerçekleştireceğiz" dedi.

Barajda ilk su tutma, 2021 yılı sonlarında olacak. Elektrik üretimi ise 2022 yılında planlanıyor.