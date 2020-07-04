Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından, bugün açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapacağız" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, Erdoğan'ın bugün gerçekleşen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Törenindeki konuşmasından bölümler yer aldı.

Türkiye’yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız. pic.twitter.com/uQoib7grXZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 4, 2020

Paylaşımda, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ilişkin grafikte, "Dünyada Amerikan LEED ve Dünya Bankası EDGE 'yeşil bina' konsepti sertifikalarının her ikisine sahip tek hastane" bilgisine yer verildi.

Grafikte ayrıca, hastanede 858 hekim ve 1077 hemşirenin görev yaptığı, 855 deprem izolatörü, 1105 yatak kapasitesi, 145 yoğun bakım, 250 poliklinik, 45 ameliyathane ve 110 acil müşahede yatağı bulunduğu kaydedildi.