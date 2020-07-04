CHP'de 37'nci Olağan Kurultay için geri sayım sürüyor. Gözler hem kurultayda alınacak koronavirüs önlemlerinde hem de genel başkan adaylarında. Kulisler hareketli.

Parti yönetimi, Kılıçdaroğlu için delegelerden imza toplamaya başladı. Parti içi muhalefet ise kurultayın seyircisiz yapılmasına tepkili. Bu nedenle daha önce adaylığı konuşulan pek çok isim artık adaylığa sıcak bakmıyor.

Kurultay şartlarına tepki

Şu ana kadar aday adaylığını açıklayan tek isim eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı. Daha önce iki kez Kılıçdaroğlu'na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce ise, yakın çevresine aday olmayı düşünmediğini söyledi. "Kapalı grup toplantısı gibi kurultay olmaz." değerlendirmesini yaptı. Seyirci ve parti örgütlerinin olmamasını eleştirdi. Aday olabileceği konuşulan Parti Meclisi üyesi Haluk Pekşen de kurultay şartlarına tepki olarak adaylıktan vazgeçti. Parti Meclisi üyeleri İlhan Cihaner ve Müslim Sarı'nın adaylık iddiası ise sürüyor. İki isim delegelerle temasa devam ediyor.

Parti tüzüğüne göre, 25-26 Temmuz'da yapılacak kurultayda genel başkan adayı olmak için delegelerin yüzde 5'inin imzasını alması şart. Kılıçdaroğlu'na rakip olacak adayın, bin 362 delegeden 69'unun imzasını alması gerekiyor.