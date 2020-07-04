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Büyükşehirlere gönderilmek için hazırlanan patlayıcı ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 16:47
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