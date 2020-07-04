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Bakan Soylu'dan asker eğlencesine tepki: Kabul edilebilir değil
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beykoz'daki asker eğlencesine "Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil." ifadeleriyle tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Beykoz'da asker eğlencesi düzenleyen grubun görüntülerini paylaşarak yaptığı açıklamada, askere gitmenin, askerlik yapmanın şeref olduğunu belirtti.
"Kınalı kuzuların" şanla, şerefle, dua ve vakar ile gönderilmesi gerektiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:
"Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz. Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım."
Etiketler: süleyman soylu Asker eğlencesi koronavirüsSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 15:33
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