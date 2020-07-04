Sakarya'daki havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlama o kadar şiddetliydi ki sesi 50 kilometre uzaklıktan bile duyuldu.

Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı. Yaralıların 92'si taburcu oldu. Fabrikadaki 3 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Havai fişek fabrikasına 5 kilometre uzaklıktaki bir köyde çekildi. Köyde bulunan ev ve işyerlerinin camlarının kırılması ve vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.