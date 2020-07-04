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Sakarya'daki patlama anına ilişkin yeni görüntüler
Sakarya'da havai fişek fabrikasında dün patlama meydana geldi. Hendek ilçesindeki patlama noktasına 5 kilometre uzaklıktaki köyde yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlama o kadar şiddetliydi ki sesi 50 kilometre uzaklıktan bile duyuldu.
Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı. Yaralıların 92'si taburcu oldu. Fabrikadaki 3 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.
Patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Havai fişek fabrikasına 5 kilometre uzaklıktaki bir köyde çekildi. Köyde bulunan ev ve işyerlerinin camlarının kırılması ve vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.
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