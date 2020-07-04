Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ekonomimize kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları, ön yargılı yaklaşımları hukuk devleti niteliğimizi güçlendirerek aşabiliriz. Ülkemizin sadece toparlanma değil onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı.

"Ekonomi programımızı aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz"

Salgın kaynaklı bu kısa gecikme dışında ekonomi programımızı aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Salgın sonrasında da çalışanlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz şu ana kadar 24 milyar liraya yakın nakdi yardımda bulunduk. Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü bir şekilde çıkması hemen birilerini rahatsız etti. Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar.

İngiltere Türkiye'yi karantinadan muaf tutarak iki ülkenin de kazanacağı bir iklim tesis etti.

Firmalarımızın önemli bir kısmı salgın döneminde de üretimlerine devam ettiler. Normalleşme takviminin genişlediği haziran ayında her alanda oldukça güçlü bir canlanma yaşandı.

Hem ülkemizde organize sanayi bölgesi sayısı 820'ye ulaştı hem de bu imkana sahip olmayan ilimiz kalmadı.

AB'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya hiçbir alanda esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken Türkiye'yi dışarda bırakması bu rahatsızlığın işaretidir.

Tarihi tekerrür ettirmek amacıyla içeride ve dışarıda ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bu defa Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar.