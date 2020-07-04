Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya’daki temaslarının ardından Malta'nın başkenti Valetta'ya geçti.

Burada Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile bir araya gelen Akar’a, Güler de eşlik etti. Görüşmede Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı da hazır bulundu.





[Bakan Akar, Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.]

Bakan Akar daha sonra Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Heyetler arası görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Malta Genelkurmay Başkanı Jeffrey Curmi de yer aldı.