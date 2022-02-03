Sınırı geçmeye çalışan yüzlerce düzensiz göçmen, Yunanistan’ın acımasız işkencelerine mütemadiyen maruz kalıyor.

Bu insanların hayata dair umutlarını, en çirkin şekilde ellerinden alan Yunanistan güçlerine ise dünyadan ses çıkmıyor.

Bugüne kadar yüzlerce göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Fakat, birçok düzensiz göçmen de acımasızca ölüme terk edildi.

Elektrik vermek, çivili sopalarla dövmek, botları batırarak donmaya terk etmek benzin döküp yakmak... Yunanistan'ın çaresiz göçmenlere uyguladığı 'caydırıcı' politikalardan bazıları...

Kadın ve çocukların olduğu botlar batırıldı

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca bot Ege Denizi’nin zorlu şartlarının yanı sıra Yunanistan sahil güvenliğinin acımasız muamelesiyle de sık sık karşılaşıyor.

Kamera kayıtlarıyla da defalarca kanıtlanan insanlık dışı uygulamalara ise dünyadan herhangi bir tepki gelmiyor...

12 düzensiz göçmen donarak hayatını kaybetti

Son olarak, Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak öldü.

Donmak üzere olduğu tespit edilen bir düzensiz göçmen ise Keşan devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" dedi.

Tarih: 2.2 2022

Yer: İpsala Yunanistan Sınırı



Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu



AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun.

Yunan sınır birlikleri, mağdura cani,

FETÖ'ye müşfik



Allah rahmet eylesin pic.twitter.com/yBFObmdSxk — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022

Sınırlarında utanç verici önlemler planlandı

Öte yandan, Yunanistan Sınır Güvenlik Güçleri, sınırlarına kuracakları güvenlik sistemiyle ilgili bilgiler de paylaşmıştı.

Onlardan biri, Meriç Nehri üzerinden geçenleri geri göndermek için insanlarda sağırlığa yol açabilen uzun menzilli akustik cihazları (LRAD) devreye sokmak.

Ses topları olarak da bilinen bu silahlar, göçmenleri sınıra yaklaşmadan caydırmak için kullanılacağı biliniyor.

Yunanistan sadece ses topları değil göç hareketini engelleyecek çelik parmaklık duvarını da çoktan inşa etmeye başlamıştı.

