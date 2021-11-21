Yunanistan, Ege'deki düzensiz göçmenleri kadın ve çocuklar dahil acımasız şekilde geri itmeye devam ediyor.

Kamera kayıtlarıyla da defalarca kanıtlanan insanlık dışı uygulama ile Yunanistan sahil güvenliği, düzensiz göçmenlerin bulunduğu botları Türk karasularına çekerek getiriyor. Bazen de bir personel göçmen botuna binerek onu Türk karasularına itiyor

Tehlikeli manevralarla göçmen botunun ilerlemesine engel olan Yunan botları göçmenlere sopa ile vuruyor, botu batırmak için teşebbüslerde bulunuyor.

Havaya ateş açan Yunanistan sahil güvenliği botun çevresine de ateş ediyor.

Türkiye tarafından yardım eli uzatılan göçmenlerin arasında Yunan personeli tarafından darp edilenler de bulunuyor.