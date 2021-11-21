Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 10:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'dan göçmenlere "insanlık dışı" uygulama
Aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler, Ege Denizi'nde zorlu koşulların yanı sıra Yunanistan sahil güvenliğinin acımasız şekilde muamelesiyle de karşılaşıyor.
Yunanistan, Ege'deki düzensiz göçmenleri kadın ve çocuklar dahil acımasız şekilde geri itmeye devam ediyor.
Kamera kayıtlarıyla da defalarca kanıtlanan insanlık dışı uygulama ile Yunanistan sahil güvenliği, düzensiz göçmenlerin bulunduğu botları Türk karasularına çekerek getiriyor. Bazen de bir personel göçmen botuna binerek onu Türk karasularına itiyor
Tehlikeli manevralarla göçmen botunun ilerlemesine engel olan Yunan botları göçmenlere sopa ile vuruyor, botu batırmak için teşebbüslerde bulunuyor.
Havaya ateş açan Yunanistan sahil güvenliği botun çevresine de ateş ediyor.
Türkiye tarafından yardım eli uzatılan göçmenlerin arasında Yunan personeli tarafından darp edilenler de bulunuyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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