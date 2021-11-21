Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fatih Merkez Kütüphanesi'ni çat kapı ziyaret etti.

Gençlerle sohbet eden Bakan Varank, "Akşamın bu saatinde kütüphanede gençlerimizi görmek, 24 saat açık böyle bir kütüphanenin onların hizmetine sunulmuş olmasından öğrencilerimizin duydukları memnuniyeti dinlemek gerçekten büyük bahtiyarlık" dedi.

Kütüphanedeki gençlere pizza ısmarlayan Mustafa Varank, gençlerle eğitimleri ve gelecek planları hakkında tavsiyelererek şöyle konuştu:

"Fatih Belediye Başkanımız da hem Merkez Kütüphanesi hem de diğer kütüphaneleriyle gerçekten gençlerin kalbini kazanacak bir uygulamayı hayata geçirmiş. Zaman zaman buraya gelerek gençlerin enerjisine şahitlik etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu akşam ilkini gerçekleştirdik. İnşallah sık sık buraya gelerek gençlerle bir arada olacağız, onların heyecanına, enerjisine beraberce şahitlik edeceğiz. Bu hizmette emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Bakan Varank'a ziyaret esnasında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti.