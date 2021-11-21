Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 04:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kapıkule'de tır kuyruğu 11 kilometreyi buldu
[Fotoğraf:İHA]
Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 11 kilometre tır kuyruğu oluştu.
İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih etti.
Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
Onlarca tır, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu.
Yoğunluk nedeniyle tır parklarında da yer kalmadı.
Tır şoförü Evren Şebün, Kapıkule'den Bulgaristan'a geçene kadar 3 gün beklediklerini iddia etti.
Etiketler: Bulgaristan Kapıkule
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