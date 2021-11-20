Bulgaristan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında kaçakçılığa karşı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında 37 otobüs, 6 tır, kamyonlar ve 40 motorlu araç kontrol edildi.

Kontrollerin uzaması nedeniyle, Türkiye’den gelen ve Bulgaristan’a giriş yapmak isteyen yüzlerce yolcu saatlerce sınırda bekletildi.

Yolcular: Yaklaşık 14 saat bekletildik

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısını ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

Yerel medyaya konuşan yolcular, Bulgaristan sınırında "operasyon bahanesiyle" yaklaşık 14 saat bekletildiklerini söyledi.

Bulgaristan'da 21 Kasım’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak.

Türkiye ile Bulgaristan arasında gerginlik

Bulgaristan'da 11 Kasım'da eş zamanlı yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ve erken genel seçimlerinden sonra ülkedeki Türklerin yoğun olarak katıldığı Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, Türkiye'deki göçmenlerden 90 bine yakın oy almıştı.

İçişleri Bakanı Boyko Raşkov, 18 Kasım'da resmi sonuçların açıklanmasının ardından, Türkiye'de devlet kuruluşları ve politikacıların HÖH lehine propaganda yaptıklarını ve bunun "Bulgaristan'ın içişlerine müdahale olduğunu" ileri sürdü.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına çağırılarak konuya ilişkin uyarıldı. Maskeli fanatikler, aynı gece Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Hristov Tcholakov, Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerin Türkiye'nin resmi makamlarınca yönlendirildiği ve iç işlerine karışıldığı iddiaları reddedildi.