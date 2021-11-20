Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da asayiş denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı. Aranan 2 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 5 araç da trafikten men edildi.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü asayiş timlerince ilçenin farklı noktalarında durdurulan araçlarda detaylı arama yapıldı. Trafik ekipleri de sürücülerin belgelerini kontrol etti.
Denetimlerde 170 kişinin genel bilgi sorgulaması (GBT) yapılırken, değişik suçlardan araması bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İki şüphelinin üzerinde ise 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, denetimler sırasında salgın kurallarına uymayan vatandaşları da uyardı.
Etiketler: Tekirdağ
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