Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 19:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 23 bin 347 yeni vaka
Son 24 saatte 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi, 201 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 163 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı.
201 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 163 oldu.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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