Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı.

201 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 163 oldu.