Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından iki doz aşılıların toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geldiğini söyledi.

İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2021

Bakan Koca, ayrıca, aşı konusunda halen kararsız olanların 50 milyon kişinin kararını örnek alması gerektiğini söyleyerek aşı çağrısı yaptı.