Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Ancak dünyanın birçok noktasında açlık ve iç savaş çocukları en temel haklarından, ihtiyaçlarından dahi mahrum bırakıyor. Bu yerlerden biri de 10 yılı aşkın süredir iç savaşın devam ettiği Suriye.

Suriye'de iç savaşın içine gözlerini açmış 5 milyon çocuk bulunuyor. 11 yıldır savaşın içinde büyümeye devam ediyorlar. 6 milyon çocuk insani yardıma muhtaç durumda. Temel düzeydeki ihtiyaçlara bile ulaşamıyorlar.

Soğuk bir yanda, çamur ve yürümeye bile uygun olmayan arazi diğer yanda. Tüm olumsuzluklara rağmen hayata tutunmaya çalışan savaşın çocukları onlar.

Sadece bu yıl 511 çocuk hayatını kaybetti

Suriye'deki iç savaş en büyük darbeyi çocuklara vurdu. Bugüne kadar yaklaşık 12 bin çocuk yaşamını yitirdi ve yaralandı. Sadece geçen yıl içinde 511 çocuk hayattan koparıldı. Silah veya bombaların hedefinden kurtulanlar ise aileleriyle bir bilinmezliğin içine savruluyor.

3 milyonun üzerinde çocuk okula gidemiyor

1 milyon Suriyeli çocuk sığınmacı olarak komşu ülkelerde dünyaya geldi. Temel ihtiyaçları karşılansa da eğitim şansını yakalayanlar sayılı. Suriye içinde 2,5 milyon civarında çocuk, komşu ülkelere kaçmak zorunda kalan yaklaşık 750 bin çocuk hala okula gidemiyor.

Binlerce çocuk silahlandırılarak çatışmalarda kullanılıyor

5 bin 700'den fazla çocuğun çeşitli gruplar tarafından ellerine silah verilerek çatışmalarda kullanıldığı tahmin ediliyor.

Savaşın gölgesinde büyüyen çocuklar her şeye rağmen gülerek geleceğe umut oluyor.

Kamera: Çağlar Öztürk