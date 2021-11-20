Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü
[Fotoğraf: İHA]
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağı, arkeologlar tarafından Dünya’nın 8'inci harikası olarak kabul ediliyor.
Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, bu sezon düşen ilk kar ile birlikte beyaza büründü. Yoğun sis olan zirve, farklı bir güzellikte.
Nemrut Dağı’nı görmeye gelen yerli ve yabancı turistler kar sürprizi ile karşılaştı. Turistler, zirvede kar yağışının ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirterek, Nemrut Dağı’na hayranlıklarını dile getirdi.
Yetkililer ise Nemrut Dağı’na ziyaretçi gelmesini engelleyecek kadar kar yağmadığını, ziyaretçileri beklediklerini ifade etti.
Etiketler: Adıyaman Kar Yağışı Nemrut Dağı
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