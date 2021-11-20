Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağı, arkeologlar tarafından Dünya’nın 8'inci harikası olarak kabul ediliyor.

Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, bu sezon düşen ilk kar ile birlikte beyaza büründü. Yoğun sis olan zirve, farklı bir güzellikte.

Nemrut Dağı’nı görmeye gelen yerli ve yabancı turistler kar sürprizi ile karşılaştı. Turistler, zirvede kar yağışının ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirterek, Nemrut Dağı’na hayranlıklarını dile getirdi.

Yetkililer ise Nemrut Dağı’na ziyaretçi gelmesini engelleyecek kadar kar yağmadığını, ziyaretçileri beklediklerini ifade etti.