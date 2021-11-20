Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda, 1. rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen akış testinin sürdüğünü açıkladı.

1. Rezervuarda test edilen seviyede günde 650 bin metreküp doğal gaz akışı sağlandı. Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın 2023 yılında ulaşması hedefleniyor.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Karadeniz'deki gaz faaliyetlerine yönelik 21 saniyelik video görüntüsünün paylaşıldığı açıklamada Dönmez, şunları kaydetti:

"28 Temmuz 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı. 20 Kasım 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."