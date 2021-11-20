Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Mehmetçik'in Barış Pınarı bölgesine düzenlediği terör operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2021
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/5LL58GrXC9
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasında, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde de birer teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" mesajı verildi.