Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Mehmetçik'in Barış Pınarı bölgesine düzenlediği terör operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/5LL58GrXC9