İl Güvenlik Toplantısı için kentte bulunan Soylu, Altınözü ilçesinde Suriye sınırında yer alan Şehit Üstteğmen Mehmet Alim Hudut Karakolu'na gitti.

Burada şeref defterini imzalayan Soylu, karakol kalesinden sınır bölgesini inceledi.

Güvenlik ve kamera sistemlerini de inceleyen Soylu, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve 2. Hudut Alay Komutanı Albay Tayfun Çağan'dan bilgi aldı.

Soylu'ya ziyaretinde İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de eşlik etti.