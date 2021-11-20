Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Oktay, paylaşımında, "Yuvalarımızın, sokaklarımızın neşeli cıvıltısı, yarınlarımızın altın biletidir çocuklarımız. Yavrularımızı korumak ve en iyi şartlarda yaşatmak birincil görevimiz. Emeğimiz de gayretimiz de onların hayallerini gerçek kılmak için. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, bir çocukla çektirdiği fotoğrafa da yer verdi.
Yuvalarımızın, sokaklarımızın neşeli cıvıltısı, yarınlarımızın altın biletidir çocuklarımız…— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 20, 2021
Yavrularımızı korumak ve en iyi şartlarda yaşatmak birincil görevimiz. Emeğimiz de gayretimiz de onların hayallerini gerçek kılmak için.
20 Kasım #DünyaÇocukHaklarıGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/A98Sr1yld9
Etiketler: Fuat Oktay
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